Недавняя атака на корабль Черноморского флота, по мнению ряда экспертов, является так называемой репетицией Запада. С помощью ВСУ НАТО решило нанести урон объектам ЧФ РФ.

Атака на корабль БДК «Цезарь Куников», находящийся на южном побережье Крыма, была произведена по аналогии с атакой на корабль «Ивановец». По предварительным данным, нападение было произведено аналогичным способом – при помощи безэкипажных катеров (БЭК).

В Государственной думе уже сообщили, что в связи с данным инцидентом начато расследование. Член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что на данный момент ведется серьезная работа по усовершенствованию антидроновой системы с целью защиты кораблей.

Стоит отметить, что активность разведки со стороны НАТО вдоль побережья Крымского полуострова осуществлялась еще до атаки ВСУ на корабли ЧФ. Кроме того, повышенная активность натовских самолетов отмечается на Калининградском и Белорусском направлениях.