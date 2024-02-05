Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд примчалась в Киев, так как Вашингтон опасался угрозы военного переворота. Ее задачей было поставить на место и успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, которого планирует отправить в отставку президент Владимир Зеленский, пишет Asia Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, отметили, что в США боялись похода украинской армии на Киев из-за отставки Залужного. Генерал действительно пользуется популярностью, причем не только в армии. Поэтому военный переворот вполне мог превратиться в полноценную революцию против Зеленского.

Удалось ли Нуланд справиться со своей миссией, неизвестно. Во всяком случае Белый дом после уведомления о возможном увольнении Залужного не стал оспаривать это решение Киева, хоть и не подтвердил его. Эксперты считают, что генерал все же может развернуть армию на Киев даже после визита замглавы Госдепа.