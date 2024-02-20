В приемное отделение Александро-Мариинской областной клинической больницы (АМОКБ) в Астрахани обратилась 17-летняя девушка с жалобами на боль в области правого глаза. В ходе осмотра врачи обнаружили подкожного гельминта в области века. Об этом сообщает министерство здравоохранения Астраханской области в своем Телеграм-канале.

«Хирургическое удаление гельминта под местной анестезией провел врач-офтальмолог Тарлан Юсибов и операционная сестра Мархаба Мамай. Длина гельминта – Дирофилярия достигала 12 см. На сегодняшний день девушка выписана с соответствующей рекомендацией на амбулаторное лечение у врача-инфекциониста и врача-офтальмолога», – написала пресс-служба министерства.

По словам девушки, неприятные ощущения в области правого глаза у нее появились около двух недель назад. При этом она вспомнила, что примерно полгода назад она купалась в пресном водоеме, где ее мог укусить зараженный дирофиляриозом комар.