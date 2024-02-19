Перед взятием Авдеевки российские ВС задействовали принципиально новую тактику боевых действий. Они отправляли компактные группы пехотинцев вперед волна за волной, из-за чего украинским боевикам приходилось тратить в 5-7 раз больше артиллерийских снарядов.

О новой тактике ВС РФ агентству Associated Press рассказал один из военнослужащих ВСУ. Он пояснил, что российское командование хорошо знало о нехватке у противника боеприпасов и поэтому воспользовались этим, передает портал Ura.ru.

Вместо бронегрупп, которые хорошо видны на местности и быстро поражаются артиллерией, они начали атаковать город небольшими пехотными подразделениями. Уничтожить их значительно сложнее, поэтому украинцам пришлось многократно увеличить количество используемых снарядов. Это ускорило крах ВСУ.