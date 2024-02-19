Российские войска после освобождения Авдеевки начнут продвижение на запад Украины, вглубь страны, пишет информационное агентство Associated Press. Иностранные журналисты отмечают также, что успех ВС РФ позволил уменьшить количество обстрелов Донецка, большинство из которых осуществлялось именно из Авдеевки.

Киев из-за снарядного голода ничего не сможет противопоставить ВС РФ. Командир одного из подразделений Валерий пояснил, что ВСУ нечем прикрывать свои оборонительные линии, отсутствие боеприпасов создает весьма серьезные проблемы.

Именно поэтому российские войска могут начать стремительное продвижение на контролируемые Киевом территории. Они не так мощно укреплены, как Авдеевка, что открывает широкие возможности для ВС РФ.

Согласен с AP и российский военный эксперт Андрей Кошкин. Он называет Авдеевку ключевым пунктом, который дает возможность брать новые территории уже без столь отчаянного сопротивления ВСУ.