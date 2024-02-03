Дополнительное финансирование Украина получит только тогда, когда сумеет победить коррупцию. Такой ультиматум Владимиру Зеленскому поставили страны коллективного Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia Times.

«Громкие скандалы – и общее представление о том, что Украина все еще не может побороть коррупцию – стали более серьезными экзистенциальными угрозами в то время, когда ее выживание в значительной степени зависит от продолжения поставок западной военной и финансовой помощи», – пишут авторы публикации.

На Западе внимательно следят за все новыми коррупционными скандалами, которые происходят чуть ли не каждую неделю. Кроме того, наблюдаются проблемы в высших эшелонах власти Украины, которые вот-вот расколются. Все это вызывает сомнения не то что в победе Киева в конфликте, но и в том, что он вообще сможет уйти от неминуемого поражения.

Уязвимости Зеленского, всплывшие на поверхность в последние недели, провоцируют еще большие внутренние интриги в украинском политикуме. Это весьма опасно, так как подобные политические разборки в условиях ведения боевых действий с Россией ведут Украину к поражению.