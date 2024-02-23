Во время бегства из Авдеевки бойцы украинской армии бросали на позициях не только своих раненных товарищей, но также и бронетехнику. Подразделения инженерных войск ВС РФ продолжают доставать трофеи из-под завалов для отправки их на рембазу в Донецк. Об этом в своем материале с места событий сообщает военкор «Известий» Станислав Григорьев.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российская инженерная машина вытаскивает, застрявший в грязи американский бронетранспортер М113. По словам военкора, техника не современная, однако вполне боеспособная. При этом главный мину БТР М113 – слабая алюминиевая броня.

«Это БМП1, брошенный Вооруженными силами Украины, буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Данная машина сейчас подкрасится, нанесутся наши тактические знаки. И будет она уже служить нам. Наши коробочки – они намного лучше», – рассказал военкору российский военнослужащий.

Сообщается, что в жилой застройки Авдеевки российские военнослужащие также обнаружили M2A2 ODS Bradley и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А2 Hercules американского производства.