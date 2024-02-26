В ночь на 26 февраля российские ВС нанесли групповые комбинированные удары по военным аэродромам ВСУ. Для этой цели использовались высокоточные ракеты и дроны-камикадзе «Герань».

Портал «Военное обозрение» сообщает, что один из ударов «Геранями» был нанесен по военному аэродрому «Авиаторское» в Днепропетровской области. Там базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, которые, напомним, способны нести западные ракеты Storm Shadow и SCALP.

На аэродроме Канатово в Кировограде поражены все находившиеся в момент удара на месте истребители МиГ-29. Эти самолеты Киев активно задействовал для поддержки своих сил с воздуха.

Попытка ударить по Канатово предпринималась и предыдущей ночью, но тогда противнику удалось перехватить все воздушные цели. Повторная атака оказалась вполне успешной.