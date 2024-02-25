Бывший советник главы ОП Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что любит, но презирает своих соотечественников.

Он пояснил, что украинцы и русские – это один и тот же народ. Вот только недостатком россиян являются имперские амбиции, а украинцев стоит презирать за «хуторскую примесь».

По словам Арестовича, его соотечественники цепляются за украинский язык только с одной целью – чтобы не быть похожими на русских. Для этой же цели они дают новые, часто совершенно несуразные названия городам и улицам.

Если не брать в расчет имперские амбиции русских и «хуторскую примесь» украинцев, оба народа совершенно одинаковы, считает экс-советник.

Напомним, ранее Арестович объявил себя русским и заявил, что делает этот выбор, так как предпочитает свет и радость, справедливость, правду и совесть.