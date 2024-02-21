Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (признан экстремистом и террористом в РФ) сделал новый прогноз о судьбе Украины. Во время очередного своего интервью на Youtube-канале он заявил, что в скором времени Украина может стать Юго-Западным федеральным округом России.

Арестович отметил, что для него очень важно, чтобы украинская нация осталась жить и построила ту самую Русь-Украину. Он считает, что нынешняя территория Украины станет Юго-Западным федеральным округом Российской Федерации.

«Мне важно, чтоб вы остались живы (украинский народ – ред.) и построили ту самую Русь-Украину или даже не Русь, а просто Украину, хоть в каком-то формате, ибо не будет ее, а будет Юго-Западный Федеральный округ России здесь», – заявил экс-советник Зеленского.

Накануне Арестович заявил, что взятие российскими силами Авдеевки является огромным успехом для ВС РФ, так как данный населенный пункт являлся самым укрепленным районом ВСУ еще с 2014 года. Кроме того, Авдеевка являлась основным узлом обороны украинской армии.