Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Д. Арахамия сделал неожиданное заявление. Он признался, что украинцы не хотят участвовать в мобилизации.

Арахамия сообщил, что во многих бригадах украинской армии численность составляет меньше половины. При укомплектованности на 40% у ВСУ острая нужда в новых рекрутах. Политик подчеркнул, что страна столкнулась с «большим вызовом». На одной чаше весов – общество, которое против мобилизации. На другой – армия, для которой мобилизации жизненно важна.

В беседе с украинской репортеркой Н. Мосейчук Арахамия назвал популистскими лозунги тех, кто заявляет об отмене мобилизации. Если ее не проводить, комплектация бригад ВСУ достигнет 20%. «И до этого можно доиграться», предупредил глава фракции «Слуга народа» в Раде.

Мобилизация на Украине началась с первых дней СВО. Киевский режим сделал всё, чтобы мужчины не могли избежать отправки на фронт. Им запрещено покидать страну, а повестку сотрудники ТЦК выдают при каждом удобном случае, отлавливая призывников на улицах, в торговых центрах, кафе, фитнес-залах, общественном транспорте. В Сети неоднократно появлялись ролики, на которых украинцы отбивают у военкомов очередную «жертву».