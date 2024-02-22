Подразделения Вооруженных сил Украины укомплектованы личным составом всего на 40%. Об этом в украинском парламенте заявил глава фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Видео выступления депутата было опубликовано украинским изданием «Страна».

«У нас вообще нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию. Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект вообще 40%. Мы можем вообще не проводить мобилизацию, но тогда может быть, что прорвется фронт, и тогда вы уже хоть миллион людей пошлете, будет уже поздно», – сказал Арахамия.

По словам украинского депутата, вопрос мобилизации в ряды украинской армии напрямую зависит от американской военной помощи, чем меньше ее объемы, тем больше солдат придется призвать в ряды армии, чтобы попытаться удержать линию фронта. Также мобилизация необходима для проведения ротации сил на линии боевого соприкосновения.