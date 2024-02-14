РИА Новости со ссылкой на Associated Press передает историю колумбийских наемников, воевавших на стороне украинской армии. «Солдаты удачи», попавшие под атаку дронов ВС РФ, просто оставили позиции и сбежали.

Наемник с позывным «Чечо», которому 32 года, заявил, что у него не было другого выхода. Он не знал, куда спрятаться от российских беспилотников, которые были повсюду. Кроме того, рядом с ним находился напарник, которому осколок попал в лицо и пробил челюсть. Его нужно было спасать, поэтому «Чечо» принял решение о бегстве.

«Я думал, что умру», – с содроганием вспоминает тот день колумбийский наемник.

Из Колумбии на Украину едут бывшие военные, которые ранее получили опыт в борьбе с наркокартелями. Они считают, что готовы к реальным боевым действиям, но на деле все оказывается совсем иначе.