Слабость и быстрая утомляемость, непереносимость холода или яркого света, бессонница или дрожание рук могут указывать на такие заболевания, как гипо- или гипертиреоз. Чтобы убедиться в этом, имеет смысл сдать анализ на териотропный гормон (ТТГ) в лабораториях Москвы, к примеру, https://www.labquest.ru/analizy-i-tseny/gormonalnye-issledovaniya/funktsiya-shchitovidnoy-zhelezy/tireotropnyy-gormon-ttg/. Это позволит оценить состояние щитовидной железы и, в случае наличия недуга, своевременно начать его лечение.

Для чего проводится анализ

Анализ ТТГ дает возможность диагностировать нарушения в работе щитовидки как у взрослых, так и детей. Также он необходим для следующих целей:

диагностика бесплодия у женщин;

контроль эффективности лечения болезней щитовидной железы;

оценка выработки гормонов щитовидки;

оценка состояния железы и диагностика нарушений в ее работе.

Тиреотропный гормон вырабатывает гипофиз – железа, которая размещается ниже синусной впадины головного мозга. Если его работа нарушается, уровень гормонов может повышаться либо снижаться, провоцируя развитие, соответственно, гипер- или гипотериоза. Оба состояния негативно сказываются на функционировании других внутренних органов, а со временем, и на качестве жизни.

Самая сложная задача – своевременно разглядеть симптомы одного из этих заболеваний, так как они часто схожи с другими недугами либо проявляются недостаточно отчетливо для диагностики.

Симптомы, при которых необходим анализ ТТГ

При недостаточной выработке териотропного гормона развивается гипотериоз, на который могут указывать выпадение волос, сухость кожи, непереносимость холода, появление отеков, нарушение нормальной работы пищеварительной система. У женщин также могут проявляться нарушения менструального цикла.

При гипертериозе, то есть повышенной выработке гормона, появляются такие симптомы, как:

тревожность, учащенное сердцебиение, бессонница;

начинают безо всякого повода дрожать руки;

уменьшается острота зрения, объекты в поле видимости часто становятся расплывчатыми, неразличимыми;

сухость глаз. Иногда – их выпучивание;

негативная реакция на слишком яркий свет;

диарея.

Анализ ТТГ даст возможность своевременно обнаружить нарушения работы щитовидной железы, если таковые действительно имеются, и сразу же приступить к лечению.