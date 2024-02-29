События под Донецком во многом сейчас зависят от решений США по новой военной помощи для Украины. Если ее не будет, Киев столкнется с очередными катастрофами такими же, как в Авдеевке.

Старший аналитик разведки обеспечивающей безопасность компании Global Guardian Зев Фэйнтуш пояснил, что после освобождения Авдеевки и близлежащих населенных пунктов российские войска оказались на почти идеально ровной местности и могут быстро продвигаться вперед. Поэтому у ВСУ под Донецком возникнут новые серьезные проблемы.

Европа уже приняла ряд решений о помощи Киеву, но все они – это капля в море в сравнении с тем, что нужно ВСУ. Если законопроект в США принят не будет, Украину ожидают новые Авдеевки, так как ей просто нечего противопоставить хорошо подготовленным и вооруженным российским подразделениям.

Ранее примерно о том же говорил брат мэра Киева Владимир Кличко. По его словам, ВСУ столкнутся с эффектом домино, если Запад продолжит все так же медленно отправлять помощь.