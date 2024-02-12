Ветеран американских ВМС, а ныне независимый журналист Патрик Ланкастер взял интервью у бывших бойцов ВСУ, которые приняли решение перейти на сторону России. Сейчас они участвуют в боевых действиях против украинских националистов.

Евгений Кравченко из Изюма в Харьковской области служил в ВСУ еще до начала специальной военной операции. Он вынужденно пошел на контрактную службу, так как сильно болела мама, а денег не хватало.

Евгений видел все, что происходило в пропитанной насквозь коррупцией армии. После смерти матери его отпустили на похороны только за взятку. Находясь в отпуске на территории ЛНР, военнослужащий узнал о начале СВО и принял ту сторону, которая для него была ближе. Он вступил в ряды ВС РФ.

Капитан зенитно-ракетных войск Никита Микот также имел опыт службы в армии, но уволился из ВСУ в 2018 году. Жил в Мариуполе, где вступил в ряды территориальной обороны. Но поставил условие, что не будет участвовать в боях в составе ТрО. С началом СВО сразу добровольно сдался и служит зенитчиком в российских войсках.

Ланкастер отмечает, что общался и с бывшими пограничниками ВСУ, и с саперами. Все они перешли на сторону России абсолютно осознанно и ни разу о своем выборе не пожалели.