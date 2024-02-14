Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, являющийся сторонником жестких действий против РФ, заявил, что администрация президента США вовсе не желает поражения России в конфликте с Украиной. Но так как американское правительство не может сказать об этом прямо, то они ограничиваются избитыми фразами по типу «мы с Украиной до конца».

По мнению Ходжеса, если бы интересом Вашингтона была бы победа Украины в этом конфликте, то не возникло бы никаких проблем с поставками с оружием.

«Не было бы извинительных заявлений о том, что нужно было отправлять больше ATACMS, а также вопросов, сколько топлива сжигает танк или сколько времени требуется на обучение пилота F-16. Все это — оправдание», – заявил генерал Ходжес.

Ходжес повторил заявления ряда западных экспертов, считающих, что если Россия потерпит поражение, то внутри страны произойдут конфликты и прочие внутренние проблемы. Тогда она может стать непредсказуемой и невероятно опасной.