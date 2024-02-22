ВСУ пытаются использовать FPV-дроны в качестве альтернативы артиллерийским боеприпасам, однако эффективность такой замены слишком мала. Все дело в том, что беспилотники успешно глушат российские системы радиоэлектронной борьбы.

Американский военный эксперт Марк Слебода отметил, что украинцы неоднократно говорили о способности использовать FPV-дроны для решения самых разнообразных задач. Но эти аппараты не в состоянии заменить артиллерию.

Они не только уязвимы перед системами РЭБ, которые обеспечивают России безусловное превосходство в зоне боевых действий, но еще и проигрывают артиллерийским установкам по дальности поражения целей.

Слебода отметил, что даже если Киеву удастся на некоторых участках фронта заменить снаряды беспилотниками, дронов у него тоже недостаточно для масштабных боевых действий. Запад не торопится присылать новые партии вооружений, а украинский военно-промышленный комплекс постоянно попадает под удары российских ракет.