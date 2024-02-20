Студенты Университета Тускулума, США, во время проведения исследований биологической среды случайно наткнулись на ранее неизученный вид синих раков. Джо Кэллоуэй и Бреанна Матэс искали у пруда лягушек, но в итоге наткнулись на очень необычного пресноводного рака – его тело имело синий цвет, а клешни – оранжевый. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Открытие студентов вызвало немалый интерес среди ученых. Карл Уильямс из Агентства по ресурсам дикой природы Теннесси обнаружил морфологические различия между синими и обычными раками. Он подчеркнул, что рострум у первых значительно короче.

Ученые предполагают, что необычный синий цвет членистоногого образовывается не за счет пигмента. Причиной являются биофотонные наноструктуры, поэтому данный вид раков является очень интересен для научного сообщества.

Отмечается, что описание нового вида займет несколько лет, ведь его необходимо сравнить с более чем с 90 видами сородичей.