Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли взять интервью у американских наемниках, воюющих на стороне Украины. Соответствующую видеозапись пранкеры разместили в своем Телеграм-канале.

По словам иностранных военнослужащих Джейсона Фримана и Джошуа Джона Рэндсфорда, самой огромной проблемой военнослужащих Вооруженных сил Украины является именно командование. Фриман подчеркнул, что командиры демонстрируют не просто непрофессионализм, а откровенное безрассудство, из-за которого на фронте гибнет множество украинских солдат. Командование разрабатывает «неправильную» тактику, а соответствующие глупые приказы приводят к неминуемой гибели личного состава.

«Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал Джейсон Фриман.

В свою очередь, Джошуа Рэндсфорд посетовал на проблему в рядах украинской разведки. По его совам, разведданные не доходят «до тех, кто в них нуждается». Он подчеркнул, что некоторые командиры даже не приближаются к линии фронта, и начальство штаба даже не подозревают об этом.

Напомним, что пранкеры Вован и Лексус представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, который связался с вышеупомянутыми американскими наемниками якобы для набора людей для собственной военной компании.