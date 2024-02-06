Издание Daily Star опубликовало историю 38-летней жительницы США Эллисон Ли Шардин, которая соблазнила трех 15-летних мальчиков. После ссоры со своим супругом женщина решила «отомстить» ему с помощью интрижки с молодыми хоккеистами.

Женщина познакомилась с тремя несовершеннолетними мальчиками, тренировавшихся в хоккейной команде. Она рассказала им о своих проблемах в личной жизни, а потом через некоторое время пригласила одного из мальчиков в гостиничный номер. По итогу в ее номере оказались все трое парней, которых она попыталась склонить к сексуальной связи.

Эллисон Ли Шардин начала целовать мальчиков и прикасаться к их интимным местам. Но подростки все же решили остановить напор и попросили ее уйти. Однако Эллисон это не остановило. Женщина продолжила писать мальчикам в Сети, а затем и вовсе пришла на один из их матчей. По итогу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним узнала полиция. Эллисон Ли Шардин была арестована, а ее супруг подал на развод. Приговор женщине пока еще не был вынесен.