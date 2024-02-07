Американец подал в суд на полицейских, из-за которых он лишился кисти левой руки. Причиной стали тугие наручники, в которых он провел несколько часов. Соответствующий материал был опубликован изданием Al.

Сотрудники полиции арестовали Джованни Лойола в Алабаме. Правоохранители надели на него наручники очень туго и не снимали на протяжении нескольких часов. Из-за сильного сдавливания запястий, у мужчины прекратилось нормальное кровообращение в конечностях. В итоге у Джованни Лойола развился некроз тканей, что и привело к ампутации части одной конечности.

«Это ужасно. Никому не пожелаю такой боли», – рассказал Джованни.

Мужчина подал в суд на сотрудников полиции, производивших его задержание. Он заявил, что офицеры применили против него чрезмерную силу. Кроме того, они нарушили его права, так как не предоставили медицинскую помощь. По словам Джованни, он неоднократно просил полицейских ослабить ему наручники, однако они игнорировали его просьбы. Мужчина заявляет, что если бы ему была оказана медпомощь во время, то он бы смог избежать ампутации части руки.