Певица Алсу откровенно призналась, почему никогда не принимает приглашения поучаствовать в экстремальных шоу и всевозможных реалити на «выживание».

В эфире Мурзилки Live певица призналась, что экстрим и риск совершенно ей чужды. Хотя детство она проводила в деревне, где отбивалась от комаров и мух, по своей сути она городская девушка. Она любит городской комфорт, цивилизацию. Она допустила, что нежелание «отбиваться от комаров» тянется из детства. Но она никогда не замечала за собой тягу к тому, чтобы рисковать здоровьем или жизнью.

Буквально на днях участник реалити «Новые звезды в Африке» Влад Соколовский жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли во время съемок в шоу. У артиста выявили перитонит – тяжелейшее воспаление брюшной полости. Певец сообщил, что живот болел еще до поездки в Африку, но он игнорировал симптомы. На съемках ситуация ухудшилась. По мнению Соколовского, обострение произошло либо из-за плохой пищи, либо на фоне стресса.