Алексей Панин (внесен Минюстом в список иностранных агентов) покинул Россию и перебрался в Испанию. Теперь же артист проживает в Соединенных Штатах. Актер заявил, что он проживает в Лос-Анджелесе и сейчас занимается возобновлением своей карьеры.

Панин написал в соцсетях, что у него хорошо продвигаются дела – он подписал контракт с агентом, который уже записал артиста на кастинги в картины с участием голливудских звезд. Кроме того, Алексей похвастался в соцсетях, что ему нравится новый дом и подходящее учебное заведение для дочери.

«Да, я живу в Лос-Анджелесе, в Вест-Голливуде. Здесь меня хорошо кормят. Сейчас я активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там различные мероприятия, помогая организовывать вечеринки. У меня есть возможность развиваться в творческом плане», – написал артист.

Ранее сообщалось об очередной выходке скандального актера. Панин был замечен на американских улицах, разгуливающим в женском свадебном платье.