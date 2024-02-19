Чеченский командир спецназовцев «Ахмата» А. Алаудинов рассказал, почему российское командование не торопилось с освобождением Авдеевки.

Алаудинов напомнил, что длительное время российская армия применяла в Авдеевке так называемую тактику «маленьких шагов». Продвижение без спешки помогло выполнить главную задачу – освободить населенный пункт без больших потерь. Город был заблокирован, авдеевский гарнизон ВСУ фактически оказался в окружении, что позволило установить контроль над Авдеевкой.

Российский офицер напомнил, что долгие восемь лет враг укреплял Авдеевку. Город был превращен в мощный укрепрайон, выдавить из которого врага было сложной задачей. Противник планировал «долго сопротивляться», но из-за грамотного командования и профессионализма российской армии был вынужден панически бежать из Авдеевки.

Об освобождении Авдеевки министр обороны С. Шойгу доложил российскому президенту 17 февраля. 19 февраля оставшиеся в населенном пункте российские подразделения продолжили зачистку Авдеевки. Остальные силы российской армии двинулись вперед.