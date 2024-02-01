Фанаты еще не успели выдохнуть после обсуждения бурного празднования 35 дня рождения Саши Петрова, а он уже готовит им новую тему для дискуссий. 14 февраля в прокат выходит третья часть «Льда», спортивной мелодрамы о романе фигуристки и хоккеиста.

Осенью фанаты Петрова только и говорил о его молодой жене. Сначала поползли слухи, но актер быстро пресек сплетни. В соцсетях он официально подтвердил, что замеченная с ним обворожительная брюнетка – его супруга Вика Антонова. Часть фанатов осудила кумира за разрыв длительных отношений с актрисой Стасей Милославской. Часть – продолжили воспевать Петрова.

В посте о 22-летней супруге Петров признался, что Викуля стала «лучшим, что с ним было и будет». Он назвал жену «чудом и мечтой». Петров не стал скрывать, что сначала они официально расписались, а только потом сыграли свадьбу. На торжестве 25 ноября были замечены Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Игорь Верник и другие звезды.