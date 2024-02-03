Актер Милош Бикович не появится в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Его лишили роли и изменили персонажа, сообщили представители канала порталу 5-tv.ru.

Актер потерял роль из-за политики. Ранее к руководству HBO обратился МИД Украины и заявил, что Бикович выступает в поддержку России и специальной военной операции. Внешнеполитическое ведомство Сербии пыталось заступиться за артиста, но его мнение учитывать никто не стал.

«Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена», — заявили в HBO.

Сам Бикович заявил, что он стал жертвой «целенаправленной информационной кампании». Он назвал «тревожным инцидентом» ситуацию, когда на творческие решения начинают оказывают влияние внешние политические обстоятельства.