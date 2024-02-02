Актер Евгений Цыганов ответил в социальной сети на волну хейта, обрушившуюся на новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Многие зрители восхищены необычным подходом к экранизации, но есть немало таких, кто высказывает недовольство буквально всем, начиная с сюжета и игры актеров и заканчивая подбором костюмов. Именно последним ответил Цыганов.

«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…» — написал иронично исполнитель роли Мастера в новом фильме.

Напомним, что каждая экранизация «Мастера и Маргариты» подвергалась в свое время критике. Но фильму с участием Цыганова и Юлии Снигирь досталось больше всех. Мало того, режиссер Андрей Кончаловский даже заявил, что не собирается смотреть новую работу.