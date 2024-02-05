Театральный актер, заслуженный артист Удмуртской Республики Алексей Агапов скончался в 50-летнем возрасте. Отмечается, что артист умер на следующий день после своего юбилея. Печальную весть сообщили пресс-службе Государственного русского драматического театра Удмуртии, в котором Агапов проработал 9 лет. Причина смерти актера на данный момент неизвестна. Отмечается, что Агапов умер внезапно.

«С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей», – сообщили представители театра.

Коллеги артиста отметили, что Алексей Агапов был очень добрым и отзывчивым человеком.

«Невозможно даже представить, чтобы он на кого-то мог разозлиться, кого-то обидеть, кому-то позавидовать. И это редчайшее по нынешним временам качество подсвечивало каждую его роль», – отметили в театре.

Алексей Агапов сыграл множество театральных ролей. Среди его работ можно отметить роли в постановках «Покровские ворота», «Ханум», «Гамлет», «Отрочество» и прочие. Кроме того, артист сыграл второстепенные роли в таких сериалах как «Содержанки» и «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований – 2».