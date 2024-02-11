Под Авдеевкой ликвидирована украинская военнослужащая Наталья Бокоч. Она стала третьей девушкой, погибшей в зоне СВО за сутки, рассказал телеграм-канал «Шепот фронта».

Напомним, недавно женщина-военнослужащая ВСУ попала в плен и дала развернутое интервью российским СМИ. Она рассказала, что девушки совсем не по своей воле идут на фронт. Они вынуждены вступать в ряды ВСУ из-за критического финансового положения и накапливающихся долгов, передает “АиФ”.

Военнослужащий ВС РФ ранее сообщили, что на Авдеевском направлении становится все больше девушек в форме ВСУ. Они служат в основном снайперами либо управляют беспилотными аппаратами.

Новый законопроект, который сейчас обсуждается в Верховной раде, не предусматривает мобилизацию женщин, однако они имеют возможность вступить в ряды ВСУ добровольно.