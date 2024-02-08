Заслуженная артистка России Полина Агуреева, известная по сериалам «Ликвидация» и «Исаев», а также по драмам «Долгое прощание» и «Жизнь и судьба», высказалась по поводу покинувших Россию знаменитостей.

Она отметила, что все они никакие не либералы, как считают сами, а банальные предатели. По той простой причине, что либералы во все времена стремились улучшить жизнь в стране, выступали за ее процветание, а не подвергали критике и не очерняли Россию.

Агуреева назвала «глупцами и изменщиками» Бориса Гребенщикова* и Андрея Макаревича*, писателей Людмилу Улицкую и Михаила Веллера, других известных людей, которые уехали из страны и сейчас вредят ей, отправляя свои гонорары в пользу украинской армии. По словам актрисы, желать зла своей родине может только очень глупый человек.

Сама Агуреева поддерживает специальную военную операцию с первых дней. Также она ездила в Донбасс с концертами задолго до СВО, когда в регионе проводилась так называемая антитеррористическая операция ВСУ.

Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента