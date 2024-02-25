Известная актриса Агата Муцениеце, являющаяся экс-супругой Павла Прилучного, выразила негодование в соцсетях в адрес супруги бывшего мужа – Зепюр Брутян. Причиной ее нового поста послужила видеозапись, опубликованная Зепюр в соцсетях, на которых она спрашивала детей Прилучного и Муцениеце о подарках, которые подарил им отец. Мия и Тимофей рассказали, что им подарили ноутбук и колонку, которые они забрали домой.

«Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», – написала Агата.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что ее экс-супруг Павел Прилучный не отдает детям подаренные подарки, когда они возвращаются домой к матери. Кроме того, актриса заявила, что Павел не предупреждает ее, когда забирает их общих детей в поездки за границу. Прилучный решил не комментировать слова Муцениеце, а вот его супруга Зепюр Брутян записала видеозапись с Мией и Тимофеем, которые своим рассказом опровергли слова матери.