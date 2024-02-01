Греция не собирается отдавать Украине приобретенные у России комплексы противовоздушной обороны. На данный момент никаких решений по этому поводу местные власти не принимали, передает ТАСС со ссылкой на источники СМИ в греческом правительстве.

Источник не стал прямо говорить, что Афины отказывают Киеву, но заявил, что страна действует исключительно в установленных Европой рамках. Сейчас вопрос военной помощи Украине обсуждается на самом высоком уровне на саммите ЕС. Вне рамок, которые установят решения этого саммита, Греция не собирается поставлять ВСУ зенитно-ракетные комплексы российского производства или другое вооружение.

Ранее портал pronews.gr рассказал, что США предложили Афинам передать Украине комплексы ПВО С-300, «Тор» и «Оса» в обмен на компенсацию в 200 миллионов долларов. Однако эксперты уверены, что на эти деньги Греция не сможет купить даже одну батарею ЗРК, по своим характеристикам равным российским системам.