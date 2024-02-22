Адвокат С. Барсуков, который защищает интересы одной из пострадавших, прокомментировал скандальную историю о преподавателе техникума в Каменск-Уральском. Мужчина издевался над студентками, унижал их, угрожал шокером, ставил на колени.

В беседе с Газетой Барсуков сообщил, что преподаватель техникума в Каменск-Уральском не только различными способами унижал девушек, но также вымогал подарки. В том числе он принуждал их приобретать для него видеоигры и крепкий алкоголь в качестве подарков на праздники. В случае отсутствия подарка, угрожал поставить плохие отметки.

Пострадавшие студентки признались адвокату, что сидели на задней парте и хихикали. Это взбесило преподавателя. Он поставил одну из студенток в угол на колени, достал шокер и начал угрожать. Другую студентку он отшлепал ремнем. Сам педагог заверил, что наказывал студенток в шутку и не пытался кого-то унизить. Адвокат добавил, что родители пострадавших написали заявления в полицию. Правоохранители проверяют обстоятельства. Педагог из учебного заведения уволен.