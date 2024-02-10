Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет со своей возлюбленной – 32-летней Инесс де Рамон. По сообщению СМИ, влюбленные состоят в отношениях уже на протяжении полутора лет. Папарацци уже неоднократно «подлавливали» пару на свиданиях. Однако о серьезности их отношениях не было достоверно известно, но после их официального выхода всем стало ясно, что Брэд Питт и Инесс де Рамон встречаются.

Звезда Голливуда вместе с возлюбленной появились вместе на Международном кинофестивале, на котором Брэд Питт должен был вручить награду Брэдли Куперу за его роль в фильме «Маэстро». Пара держалась все время вместе, а фотографам удалось запечатлеть, как они держались за руки.

Еще в 2022 году стало известно, что Брэд Питт судится с экс-супругой Анджелиной Джоли и находится в подавленном эмоциональном состоянии. Однако его отношения с молодой возлюбленной помогли воспрянуть духом.

Инесс де Рамон – 32-летняя фитнес-тренер и дизайнер украшений. Она является экс-женой звезды сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли. Вместе они прожили три года, однако их союз рухнул, окончившись разводом.