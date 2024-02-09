Пермь может стать очередным городом, в котором отменят концерты певицы Лолиты Милявской. На данный момент известно, что продажа билетов на ее выступление 19 марта приостановлена.

Представители компании «Артисты звезды» рассказали порталу 59.ru, что концерт планировалось провести в Доме культуры им. Солдатова. Пока решение об отмене мероприятия не принято. Но если информация об этом будет получена от организаторов, поклонников сразу же уведомят.

Концерты Лолиты Милявской в 10 населенных пунктах Подмосковья уже отменены. То же самое происходит и в других регионах. Певица намеревалась провести гастрольный тур в честь своего 60-летия и посетить 10 городов России. Но Омск и Новосибирск уже выпали из этого списка. В Тюмени активисты также требуют запретить Лолите выступать из-за ее участия в «голой» вечеринке.