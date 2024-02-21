Жена популярного российского певца Олега Газманова опубликовала на своей страничке в социальных сетях фотографию, на которой она позирует на берегу океана без макияжа.

54-летняя Марина Газманова поделилась со своими поклонниками секретами поддержания себя в хорошей физической форме. По ее словам, она регулярно занимается йогой, социальными танцами, любит много ходить пешком, а также пытается следить за питанием. При этом женщина призналась, что главным мотиватором в ведении здорового и активного образа жизни для нее является ее супруг, который всю свою осознанную жизнь занимается спортом.

Напомним, что Олег Газманов познакомился со своей будущей супругой, когда ей было всего 18 лет. В то время девушка училась в одном из воронежских университетов. На тот момент певец уже состоял в браке и занимался воспитанием своего сына Родиона. После непродолжительного романа Марина и Олег расстались. Позже девушка вышла замуж за Вячеслава Мавроди, от которого родила ребенка. Однако мужчину арестовали из-за банковских махинаций. В итоге в 2003 году Марина стала женой Олега Газманова.