Знаменитая на весь мир актриса и певица Дженнифер Лопес решила посетить программу Saturday Night Live. Фотографии знаменитости опубликовало издание Daily Mail.

54-летняя артистка выбрала для выхода в свет достаточно откровенный образ. Она надела широкие брюки в комплекте с прозрачным топом из черной сетки. Поверх звезда надела длинный жилет в стиле «оверсайз» и дополнила его бирюзовыми высокими перчатками. Волосы певицы были уложены в небрежные локоны, а на шее сверкало массивное золотое колье. Джей Ло решила надеть крупные солнцезащитные очки. В качестве обуви артистка выбрала туфли на высокой платформе. Также не забыла и о таком аксессуаре, как сумка, которая была подобрана в тон к ее наряду.

Дженнифер Лопес летом 2023 года отметила первую годовщину свадьбы со своим супругом актером Беном Аффлеком. У знаменитостей был яркий роман в начале 2000-х годов, который должен был перерасти в семейную жизнь. Однако помолвка так и не завершилась свадьбой, так как пара рассталась. Джей Ло и Бен Аффлек возобновили свои отношения в 2021 году, а в июле 2022 года поженились в Лас-Вегасе.