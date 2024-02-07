Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая опубликовала в социальных сетях фото без макияжа и обработки фильтрами, а также рассказала, что позволяет ей сохранять природную красоту в 50 лет.

Жена Андрея Кончаловского всегда говорила, что не делает никаких «уколов красоты» и негативно относится к пластическим операциям. Она пояснила, что ведет здоровый образ жизни, регулярно ухаживает за лицом, что и затормаживает процесс старения.

Новое фото сделано в салоне авто. Оно сразу же привлекло многочисленных фанатов Высоцкой, которые всегда хвалят ее за естественную красоту и отсутствие попыток скрыться за масками.

В последнее время на Юлию обрушиваются волны хейта из-за ее программ с приготовлением еды, но она по-прежнему продолжает общаться с поклонниками и радовать их новыми фото.