Моника Левински стала известна на весь мир после того, как в прессу просочилась информация о сексуальной связи с 42-м президентом США Билом Клинтоном во время его правления страной. К своему 50-летию Левински освоила карьеру модельера, психолога, писателя и предпринимателя. А теперь она стала лицом известного бренда Reformation.

Бывшая участница секс-скандала с американским президентом снялась в рекламной кампании вышеупомянутой торговой марки. Левински примерила несколько образов, как классических, так и ярких. Моника сфотографировалась в черном приталенном платье длины миди. Затем она продемонстрировала яркий наряд, состоящий из красного топа и юбки-солнце. Также Левински позировала в брючном костюме светлого оттенка и комбинации с глубоким вырезом в зоне декольте.

Напомним, что Моника Левински стала участницей секс-скандала в 1998 году с действующим на тот момент президентом США Билом Клинтоном. Моника являлась стажеркой в Белом доме и вступила в интимную связь с главой государства. Доказательства интимной связи Левински и Клинтона предоставила сотрудница Белого дома Линда Трипп, тайно записав личные разговоры любовников.