Анна Кошмал. Фото: фрагмент сериала "Сваты"

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Актриса Анна Кошмал, известная по сериалу «Сваты», обижается, что в Молдавии ее считают российской актрисой. Мало того, местные жители смеются с ее заявлений о нежелании разговаривать на русском языке.

Кошмал хорошо исполнила одну из главных ролей в «Сватах». Она сыграла внучку главных персонажей и при этом говорила исключительно на русском. Однако после начала СВО она приняла решение разорвать все связи с Россией.

Возвращаясь из Европы на Украину, в Молдавии она встретила своих поклонников.

«За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда из-за моего нежелания разговаривать на русском закатывали глаза или смеялись. Например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки. Меня повсюду узнавали и говорили, что я российская актриса», — рассказала Анна.