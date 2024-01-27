Актриса Анна Кошмал, известная по сериалу «Сваты», обижается, что в Молдавии ее считают российской актрисой. Мало того, местные жители смеются с ее заявлений о нежелании разговаривать на русском языке.

Кошмал хорошо исполнила одну из главных ролей в «Сватах». Она сыграла внучку главных персонажей и при этом говорила исключительно на русском. Однако после начала СВО она приняла решение разорвать все связи с Россией.

Возвращаясь из Европы на Украину, в Молдавии она встретила своих поклонников.