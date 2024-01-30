Актер Лев Зулкарнаев, который в сериале «Слово пацана» (18+) сыграл роль Зимы, ответил на вопросы журналистов о скандальных высказываниях Никиты Кологривого. Напомним, тот раскритиковал многих своих коллег, а также назвал «скучными» советских легендарных артистов.

Зулкарнаев не захотел обсуждать игру самого Кологривого, он деликатно обошел эту тему, заявив, что не оценивает коллег на съемках, так как увлечен собственной ролью.

Также «Зима» не стал комментировать высказывания Никиты.

«Я себе запретил это обсуждать, обсуждать коллег. Между собой, конечно, обсуждаем. Но публично не хочется никого обсуждать Я бы так не делал», — пояснил Зулкарнаев.

Ведущий в шутку поинтересовался, имеется ли у самого Льва список нелюбимых актеров. На это исполнитель роли Зимы с юмором заявил, что держит этот список в заметках телефона.

После высказываний Кологривого о своих коллегах и советских актерах режиссер сериала Жора Крыжовников не опубликовал ни одной фотографии с ним. А Стас Иванов заявил, что никогда не стане работать с Никитой в будущем.