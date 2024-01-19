Старт серийного производства люксовой версии автомобиля «Волга» с индексом ГАЗ-3102, предназначенный для советских чиновников среднего звена, пришелся на довольно непростые времена для Советского Союза. Весной 1982 года умер один из идеологов СССР Михаил Суслов и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Тест знаковой модели для советского автопрома провели журналисты издания «За рулем».

В салоне советский люксовый автомобиль встречает водителя массивной панелью приборов с имитацией отделки под дерево и часами очень похожими на аналогичные в автомобилях марки «Мерседес». При этом задний диван автомобиля был оборудован подлокотником посередине дивана и специальным отсеком для аптечки первой помощи, скрытым в панели под задним стеклом.

Автомобиль агрегатировался двигателем ЗМЗ-402, развивавшим скромные по нынешним меркам 100 лошадиных сил. Однако мотор вполне соответствует неспортивно настроенному шасси, которое создано для неспешной и вальяжной езды. При этом механическая коробка переключения передач до сих пор радует четкой фиксацией и короткими ходами.