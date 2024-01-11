Начальник поезда Приобье-Екатеринбург высадил пассажира с пятилетней дочерью в мороз -26 градусов из-за отсутствия оригинала паспорта. Отмечается, что житель Екатеринбурга отправлялся домой вместе с ребенком на поезде, однако мужчина забыл паспорт. При этом, он предоставил копию документа с официального портала «Госуслуги», но начальник поезда не посчитал такой документ действительным и принял решение высадить пассажира с ребенком на станции.

Сюжет о данном инциденте был выложен на youtube-канале «Новости Шеремета Девять с половиной». Журналист канала рассказал, что эта ситуация произошла 5 января на станции Серов. Мужчина с дочкой приехали на такси.

Мужчина сообщил проводнику во время проверки билетов и документов, что забыл паспорт, но у него есть копия паспорта в портале «Госуслуг». Однако проводник вызвал начальника поезда, который в итоге не принял во внимание электронную версию документа и заставил мужчину покинуть поезд вместе с 5-летней дочерью.

Мужчине с девочкой пытался помочь начальник станции в Серове, однако его усилия были безуспешными. В итоге екатеринбуржец с дочкой смогли уехать домой только 6 января на автобусе.

Представители Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в связи с данным инцидентом была организована проверка.