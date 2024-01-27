В конце 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возобновлении работы завода Stellantis, где раньше собирали автомобили марок Opel, Mitsubishi, Peugeot и Citroen. Корреспондент портала Autonews.ru рассказал в своем материале, что на парковках автосборочного предприятия стоят новые машины марок Peugeot и Citroen, предназначенные для выпуска на китайском рынке.

«Первым сюрпризом стало появление из ворот в задней части завода автомобиля Citroen C5 Aircross, причем его рестайлинговой версии. Машина двигалась достаточно быстро, и сфотографировать ее не получилось. Автомобиль был с номерными знаками Калужской области», – написал автор статьи, описывая свой визит к территории завода.

Также корреспонденту удалось разглядеть через объектив фотокамеры на парковке автосборочного предприятия в Калужской области еще несколько моделей новых кроссоверов. Судя по засыпанным снегом силуэтам автомобилей, на заводе собирают новое кросс-купе Peugeot 408X, а также кроссоверы Peugeot 4008 или 5008. Данные модели раньше не поставлялись на территорию России, а с 2022 года их выпуск был налажен в Китае.