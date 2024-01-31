Киев проявил благоразумие и продолжил обмены пленными после трагедии с транспортным самолетом Ил-76, сбитым над Белгородом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после инцидента с самолетом появились опасения, что Киев больше не станет обменивать военнопленных. Однако сейчас можно констатировать, что ничего подобного не произошло.

Напомним, в последний день января был произведен обмен. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину вернулись 207 военнослужащих.

Обмен должен был состояться ровно неделю назад, 24 января. Но тогда самолет Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских пленных, сбила ПВО. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для этой цели Киев использовал зенитно-ракетный комплекс Patriot.