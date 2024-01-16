Автомобилистов предупредили о новой афере мошенников с подставными эвакуаторами. В беседе с корреспондентом «Известий» управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, перечислил признаки, как можно вычислить аферистов.

«Такое часто происходит после стоянки на заправке, где они могут предварительно специально вывести машину из строя, например, залить в бак отработанное масло. Шанс случайно встретить эвакуатор на дороге довольно мал, поэтому, если вы плохо разбираетесь в автомобилях, отказывайтесь от “эвакуатора-помощника” и вызывайте официальный», – рассказал юрист.

По словам эксперта, в первую очередь следует обратить внимание на внешний вид транспортного средства, предоставляющего услуги по эвакуации автомобилей, и на самого водителя. Если спецтехника старая, а водитель неопрятный, то шанс нарваться на мошенника возрастает.

Также всегда следует заранее обговаривать стоимость предоставляемых услуг, точный адрес доставки автомобиля и реквизиты организации, предоставляющей услуги. Если водитель эвакуатора отказывается обсуждать данные вопросы или отвечает на них уклончиво, то это также является признаком возможной аферы.