«Успехи» Киева на поле боя определяются только уровнем западной поддержки, поэтому США не должны останавливать помощь Украине, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам Конгресс США должен максимально оперативно действовать, чтобы одобрить законопроект о финансировании Украины. В противном случае проиграет не только Киев, но и якобы существенно пошатнется вся система коллективной безопасности.

Американская администрация намеревается воздействовать на парламент, чтобы добиться финансирования Украины на сумму почти в 12 миллиардов долларов.

Ранее в Палате представителей Конгресса заявили, что сперва нужно озаботиться безопасностью границ Соединенных Штатов, а уж затем заниматься помощью другим странам.