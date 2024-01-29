Чудом выживший под прессом мусоровоза йоркширский терьер Счастливчик получит всё необходимое лечение, заверили сотрудники мусороперерабатывающего питерского оператора «Первый Транс».

В официальном тг-канале компания сообщает, что пса осмотрели ветеринары. Они сразу заподозрили – без травм собачонка, прошедшая через пресс мусоровоза, вряд ли могла обойтись. Догадки подтвердились – у йорка, который сильно хрипел, выявлен коллапс трахеи. Также у малыша сломаны ребра. Пёс довольно старенький, поэтому у него обнаружили сердечную недостаточность. Еще одной проблемой стала увеличенная печень. Как предположили ветеринары, проблемы с печенью возникли из-за того, что пса кормили «всем подряд».

Текущее состояние Счастливчика, а именно так назвали йоркширского терьера работники мусороперерабатывающего завода, позволяет провести операцию под наркозом. После этого псу потребуется долгое и дорогое лечение. В том числе, ему придется пить дорогие лекарства для поддержания работы сердца.