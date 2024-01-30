Выбор города в Венгрии для переезда: сравнение и рекомендации

Обретение венгерского ПМЖ предоставляет соискателю официальный статус долгосрочного резидентства одной из стран Евросоюза. Воспользоваться такой возможностью могут те иностранные граждане, что на легальных основаниях проживают на территории этой страны на протяжении последних пяти лет. Переехать в Венгрию можно несколькими способами, допускаются:

обучение;

трудоустройство;

участие в научных проектах;

ведение бизнеса;

воссоединение семьи.

Оформление всех необходимых документов можно доверить специалистам миграционной компании https://international.business/. Благодаря наличию статуса долгосрочного резидента гражданин получает право обучаться и работать в странах ЕС на тех же правах, что и местное население.

Чего не стоит делать, так это отправляться в страну, никак не оформившись. Те иностранцы, что проживают в Венгрии без и статуса ВНЖ либо ПМЖ, относятся к числу нелегалов. В зависимости от конкретной ситуации, срока проживания иностранного гражданина и типа нарушений, которые он допустил, к нему могут быть применены различные меры, начиная от штрафа и заканчивая выдворением за пределы страны с запретом на въезд.

Какие венгерские города больше всего подходят для переезда на ПМЖ

Тем, кто собирается переехать в Венгрию и проживать здесь на постоянной основе, рекомендовано предварительно ознакомиться с городами, подходящими для проживания. Можно выделить даже перечень самых востребованных среди иностранцев населённых пунктов.

Будапешт

Естественно, многие предпочитают после переезда проживать в столице государства. Именно здесь сосредоточились все направления науки, культуры, экономики и технологий. Сюда стекаются не только туристы со всех концов света, привлекаемые местной архитектурой. Здесь есть все возможности для создания и плодотворного ведения бизнеса. Считается, что треть всех коммерческих проектов в Венгрии сосредоточена именно в Будапеште, а потому трудоустроиться здесь можно практически в любой сфере.

Дебрецен

Данный город располагается на востоке Венгрии и относится к числу курортных. Он славится минеральными источниками и целебными термальными купальнями. Естественно, что туризм здесь развит особенно широко, равно как пищевая и фармацевтическая промышленность. Активно работают и те, кто занят в IT-сфере. Кроме того, Дебрецен известен неплохой железнодорожной развязкой, здесь действует самый современный аэропорт, а потому и торговля развивается весьма активно. Для иностранцев всегда есть возможность организовать собственный бизнес или трудоустроиться по найму.

Сегед

Ещё один город, привлекающий иностранцев, решившихся на переезд в Венгрию. Он известен многообразием архитектуры и многочисленными музеями и памятниками. Туризм, пищевая и лёгкая промышленность – вот те направления, которые здесь особенно развиты. Именно в Сегеде выпускают знаменитую венгерскую колбасу салями, а также выращивают острый перец. Здесь располагается самый лучший в стране ВУЗ, иностранцы обучаются в нём с большой охотой.

Токай

Знаменитые токайские вина производятся именно здесь, неспроста данный регион входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Токай привлекает многочисленных туристов со всех концов света, особенно интересен этот населённый пункт тем, кто хочет познать все тонкости процесса виноделия. Здесь представлены уникальные винные подземелья. Преимущество заключается ещё и в том, что располагается Токай на пересечении главных торговых путей страны. Это позволяет городу не стоять на месте, а постоянно развиваться благодаря торговле. Ведение бизнеса и трудоустройство здесь доступно преимущественно в винодельческой и логистической сферах.

Тем, кто собирается переехать на ПМЖ, необходимо изначально узнать все тонкости пребывания в этой стране. Так, например, для того, чтобы трудоустроиться на территории этого государства, иностранным гражданам стоит проверить вакансии по своей специальности, которые могут предлагаться в самых разных регионах. Если переезд планируется с детьми, то для них изначально подбирается достойное учебное заведение.